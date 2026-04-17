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Visite guidée Terdax RDV Centre Terdax Dax

Visite guidée Terdax RDV Centre Terdax Dax

Visite guidée Terdax RDV Centre Terdax Dax jeudi 14 mai 2026.

Lieu : RDV Centre Terdax

Adresse : 6 allée du Bois de Boulogne

Ville : 40100 Dax

Département : Landes

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : jeudi 14 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Dax

Visite guidée Terdax

RDV Centre Terdax 6 allée du Bois de Boulogne Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 14:30:00
fin : 2026-05-14

Date(s) :
2026-05-14

Présentation des ressources naturelles (eau et boue thermales) et des soins thermaux (film) puis visite du centre de production.
Présentation des ressources naturelles (eau et boue thermales) et des soins thermaux (film) puis visite du centre de production.   .

RDV Centre Terdax 6 allée du Bois de Boulogne Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine  

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English : Visite guidée Terdax

Presentation of the natural resources (thermal water and mud) and thermal treatments (film) then visit of the production center.

L’événement Visite guidée Terdax Dax a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Grand Dax

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