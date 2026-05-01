Bal patriotique du 8 mai boulevard Marcel Pagnol Châteauneuf-les-Martigues

Châteauneuf-les-Martigues

Bal patriotique du 8 mai

Vendredi 8 mai 2026 de 14h à 18h. boulevard Marcel Pagnol Parc municipal François Mitterrand Châteauneuf-les-Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 14:00:00

fin : 2026-05-08 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Pour cette nouvelle édition, le Département vous donne rendez-vous pour une après-midi festive et patriotique à Châteauneuf-les-Martigues avec défilé et exposition de véhicules militaires d’époque, spectacle musical, grand bal swing…

Le Département vous donne rendez-vous le vendredi 8 mai 2026, de 14h à 18h, au parc municipal François-Mitterrand dans la belle commune de Châteauneuf-les-Martigues.



L’occasion, pour tous, de se replonger dans la période de liesse qui s’est emparée de la France. Musiques anciennes, défilé et exposition de véhicules militaires d’époque, présentée par l’association Musée de la Mémoire Militaire . Tout au long de l’après-midi, petits et grands pourront profiter de diverses animations et revivre l’esprit de fête qui animait les rues en 1945.





Au programme de cet après-midi



– Spectacle musical par Morello’s swing collective

– Grand bal swing ! Initiation aux danses swing Lindy Hop et Charleston avec le collectif Coco swing avec aux platines DJ FIZZY-H

– Défilé et exposition de véhicules militaires d’époque

– Espace détente avec de nombreux jeux en bois en libre accès

– Collation offerte au public





Un événement pour transmettre le devoir de mémoire



Destiné au grand public et aux familles, ce bal patriotique entend conjuguer devoir de mémoire tout en rassemblant les participants autour des valeurs de paix, de solidarité et de partage.



Tout est réuni pour faire de cette journée un moment mémorable et joyeux. Nous vous attendons nombreux ! .

boulevard Marcel Pagnol Parc municipal François Mitterrand Châteauneuf-les-Martigues 13220 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 31 13 13

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English :

For this new edition, the Département invites you to a festive and patriotic afternoon in Châteauneuf-les-Martigues with a parade and exhibition of vintage military vehicles, a musical show, a big swing ball?

L’événement Bal patriotique du 8 mai Châteauneuf-les-Martigues a été mis à jour le 2026-05-04 par Provence Tourisme