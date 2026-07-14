Bal Paysan Kergustiou Le Saint

Informations pratiques

Le Saint

Bal Paysan

Kergustiou Domaine des Chimères Le Saint Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 14:00:00

fin : 2026-08-30 22:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Soyez toutes et tous les bienvenus pour un bal paysan avec HK au Domaine des Chimères !

Retrouvez HK et toute sa troupe pour un bal au beau milieu d’un marché paysan local, dans un lieu à taille humaine, respectueux de la Terre et du vivant. Danser encore, chanter ensemble, continuer à semer et à s’aimer, garder le sens et le lien, se sentir vivants et heureux !

Marché de producteurs et artisans locaux, stands associatifs, visites de la ferme, ateliers, démonstrations, artistes locaux. 16h Demis-Quartête, 18h bal avec HK. Buvette et restauration solidaire sur place.

Venez nombreuses et nombreux festoyer avec nous, et goûter aux milles saveurs du coin!

Merci de réserver autant que possible à l’avance, ça nous facilitera la vie à l’entrée ! Les places sont à prix libre, à vot’bon coeur… .

Kergustiou Domaine des Chimères Le Saint 56110 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Bal Paysan Le Saint a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan