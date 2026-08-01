Concert de Stella Sistara Place de l’Église Le Saint

samedi 15 août 2026 · Place de l'Église · Le Saint

Informations pratiques

Le Saint

Concert de Stella Sistara

Place de l’Église Le Vis La Joie Le Saint Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 20:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Le Vis la Joie accueille la pétillante et talentueuse Sella Sistara. .

Place de l’Église Le Vis La Joie Le Saint 56110 Morbihan Bretagne +33 6 17 14 88 81

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English :

L’événement Concert de Stella Sistara Le Saint a été mis à jour le 2026-08-01 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan