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AGENDA · Le Saint

Concert de Stella Sistara Place de l’Église Le Saint

samedi 15 août 2026 · Place de l'Église · Le Saint

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Place de l'Église
Adresse
Le Vis La Joie
Ville
56110 Le Saint
Département
Morbihan
Tarif

Le Saint

Concert de Stella Sistara

Place de l’Église Le Vis La Joie Le Saint Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 20:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Le Vis la Joie accueille la pétillante et talentueuse Sella Sistara.   .

Place de l’Église Le Vis La Joie Le Saint 56110 Morbihan Bretagne +33 6 17 14 88 81 

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English :

L’événement Concert de Stella Sistara Le Saint a été mis à jour le 2026-08-01 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan

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