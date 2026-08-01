AGENDA · Le Saint
Concert de Stella Sistara Place de l’Église Le Saint
samedi 15 août 2026 · Place de l'Église · Le Saint
Informations pratiques
Le Saint
Concert de Stella Sistara
Place de l’Église Le Vis La Joie Le Saint Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 20:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Le Vis la Joie accueille la pétillante et talentueuse Sella Sistara. .
Place de l’Église Le Vis La Joie Le Saint 56110 Morbihan Bretagne +33 6 17 14 88 81
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English :
L’événement Concert de Stella Sistara Le Saint a été mis à jour le 2026-08-01 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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