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AGENDA · Marciac

Bal Pop Rock Les Bains Marciac

samedi 4 juillet 2026 · Les Bains · Marciac

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Les Bains
Adresse
34 Rue Joseph Abeilhé
Ville
32230 Marciac
Département
Gers
Tarif
10 10 Tarif de base plein tarif

Marciac

Bal Pop Rock

Les Bains 34 Rue Joseph Abeilhé Marciac Gers

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:30:00
fin : 2026-07-04 23:00:00

Date(s) :
2026-07-04

On danse aux BAINS.
Une Soirée DANCEFLOOR Pop/Rock… ça vous dit ?

3H de musique live avec le groupe Chic Wah Wah pour vous embarquer dans une soirée légère et joyeuse au rythme des années 80/90/2000 Toute la scène Pop/Rock française et étrangère qui anime les DANCEFLOOR pour vous dégourdir les gambettes Les tubes incontournables de la scène Pop/Rock de Prince, Eurythmics, Diana Ross ou encore Les Rita Mitsouko, Elie Medeiros…

17h00 Ouverture de la Boutique Café Terrasse
18h30 Bar et Restauration sur place
20h30 Concert BAL POP/ROCK
  .

Les Bains 34 Rue Joseph Abeilhé Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 07 63 54 43  ericginhac@orange.fr

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English :

Let’s dance at Les Bains.
A Pop/Rock DANCEFLOOR Night… Sound good?

3 hours of live music with the band Chic Wah Wah to take you on a lighthearted and joyful evening set to the beats of the ’80s, ’90s, and 2000s All the French and international pop/rock hits that bring the DANCEFLOOR to life to get you moving The must-hear hits from the pop/rock scene by Prince, Eurythmics, Diana Ross, Les Rita Mitsouko, Elie Medeiros, and more

5:00 PM: Boutique opens—Café—Terrace
6:30 PM: On-site bar and dining
8:30 PM: POP/ROCK DANCE CONCERT

L’événement Bal Pop Rock Marciac a été mis à jour le 2026-06-19 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65

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