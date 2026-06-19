Bal Pop Rock Les Bains Marciac
samedi 4 juillet 2026 · Les Bains · Marciac
Informations pratiques
Marciac
Bal Pop Rock
Les Bains 34 Rue Joseph Abeilhé Marciac Gers
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:30:00
fin : 2026-07-04 23:00:00
Date(s) :
2026-07-04
On danse aux BAINS.
Une Soirée DANCEFLOOR Pop/Rock… ça vous dit ?
3H de musique live avec le groupe Chic Wah Wah pour vous embarquer dans une soirée légère et joyeuse au rythme des années 80/90/2000 Toute la scène Pop/Rock française et étrangère qui anime les DANCEFLOOR pour vous dégourdir les gambettes Les tubes incontournables de la scène Pop/Rock de Prince, Eurythmics, Diana Ross ou encore Les Rita Mitsouko, Elie Medeiros…
17h00 Ouverture de la Boutique Café Terrasse
18h30 Bar et Restauration sur place
20h30 Concert BAL POP/ROCK
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Les Bains 34 Rue Joseph Abeilhé Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 07 63 54 43 ericginhac@orange.fr
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English :
Let’s dance at Les Bains.
A Pop/Rock DANCEFLOOR Night… Sound good?
3 hours of live music with the band Chic Wah Wah to take you on a lighthearted and joyful evening set to the beats of the ’80s, ’90s, and 2000s All the French and international pop/rock hits that bring the DANCEFLOOR to life to get you moving The must-hear hits from the pop/rock scene by Prince, Eurythmics, Diana Ross, Les Rita Mitsouko, Elie Medeiros, and more
5:00 PM: Boutique opens—Café—Terrace
6:30 PM: On-site bar and dining
8:30 PM: POP/ROCK DANCE CONCERT
L’événement Bal Pop Rock Marciac a été mis à jour le 2026-06-19 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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