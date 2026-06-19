Bal Pop Rock Les Bains Marciac

Informations pratiques

Marciac

Bal Pop Rock

Les Bains 34 Rue Joseph Abeilhé Marciac Gers

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:30:00

fin : 2026-07-04 23:00:00

Date(s) :

2026-07-04

On danse aux BAINS.

Une Soirée DANCEFLOOR Pop/Rock… ça vous dit ?

3H de musique live avec le groupe Chic Wah Wah pour vous embarquer dans une soirée légère et joyeuse au rythme des années 80/90/2000 Toute la scène Pop/Rock française et étrangère qui anime les DANCEFLOOR pour vous dégourdir les gambettes Les tubes incontournables de la scène Pop/Rock de Prince, Eurythmics, Diana Ross ou encore Les Rita Mitsouko, Elie Medeiros…

17h00 Ouverture de la Boutique Café Terrasse

18h30 Bar et Restauration sur place

20h30 Concert BAL POP/ROCK

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Les Bains 34 Rue Joseph Abeilhé Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 07 63 54 43 ericginhac@orange.fr

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English :

Let’s dance at Les Bains.

A Pop/Rock DANCEFLOOR Night… Sound good?

3 hours of live music with the band Chic Wah Wah to take you on a lighthearted and joyful evening set to the beats of the ’80s, ’90s, and 2000s All the French and international pop/rock hits that bring the DANCEFLOOR to life to get you moving The must-hear hits from the pop/rock scene by Prince, Eurythmics, Diana Ross, Les Rita Mitsouko, Elie Medeiros, and more

5:00 PM: Boutique opens—Café—Terrace

6:30 PM: On-site bar and dining

8:30 PM: POP/ROCK DANCE CONCERT

L’événement Bal Pop Rock Marciac a été mis à jour le 2026-06-19 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65