Bal populaire à Carquefou Parc du Charbonneau Carquefou

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-13 19:00 –

Gratuit : oui Tout public

Le Bal Populaire aura lieu le Lundi 13 juillet 2026 au Parc du Charbonneau à Carquefou. Chaque année, afin de célébrer la Fête Nationale la ville de Carquefou oraganise cette évènement festif. Au programme, des artistes présent pour des concerts, mais aussi des spectacles et un stand de maquillage.Pour les plus gourmants vous trouverez food-trucks, buvettes et le Comité vous propose un repas moules / frites. ? Pour plus d’information rendez-vous sur le site de la Commune.

Parc du Charbonneau Carquefou 44470

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