Bal populaire à Carquefou, Parc du Charbonneau, Carquefou

Bal populaire à Carquefou Lundi 13 juillet, 19h00 Parc du Charbonneau Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-13T19:00:00+02:00 – 2026-07-13T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-13T19:00:00+02:00 – 2026-07-13T23:59:00+02:00

Le Bal Populaire aura lieu le Lundi 13 juillet 2026 au Parc du Charbonneau à Carquefou.

Chaque année, afin de célébrer la Fête Nationale la ville de Carquefou oraganise cette évènement festif.

Au programme, des artistes présent pour des concerts, mais aussi des spectacles et un stand de maquillage.

Pour les plus gourmants vous trouverez food-trucks, buvettes et le Comité vous propose un repas moules / frites.

▶ Pour plus d’information rendez-vous sur le site de la Commune.

Parc du Charbonneau Passage des Enfants, Carquefou Carquefou 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://www.carquefou.fr/bal-populaire/ »}]

Venez profiter d’une soirée bal populaire et d’animations pour petits et grands été2026 fête