Plongez dans l’été Piscine Daniel Gilard Carquefou

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-03 17:00 – 21:30

Gratuit : oui Tout public

Pour clôturer la saison en beauté, la Piscine Daniel Gilard vous invite de 17h à 21h30 à une grande soirée aquatique. À cette occasion, un vidéoprojecteur subaquatique illuminera le fond du grand bassin.. Au programme : nage libre, initiations à l’aquabike et à l’aquagym, parcours aqualudique dans les bassins, baptêmes de plongée, démonstration de natation de course, pêche à la ligne, structures de jeux pour les enfants sur le solarium, ainsi qu’un espace rafraîchissement et restauration froide. Le tout dans une ambiance musicale et sportive. Entrée gratuite.

Piscine Daniel Gilard Carquefou 44470

02 28 22 21 20 http://www.carquefou.fr/listes/piscine-daniel-gilard/



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