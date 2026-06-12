Plongez dans l’été Piscine Daniel Gilard Carquefou
Plongez dans l’été Piscine Daniel Gilard Carquefou vendredi 3 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-03 17:00 – 21:30
Gratuit : oui Tout public
Pour clôturer la saison en beauté, la Piscine Daniel Gilard vous invite de 17h à 21h30 à une grande soirée aquatique. À cette occasion, un vidéoprojecteur subaquatique illuminera le fond du grand bassin.. Au programme : nage libre, initiations à l’aquabike et à l’aquagym, parcours aqualudique dans les bassins, baptêmes de plongée, démonstration de natation de course, pêche à la ligne, structures de jeux pour les enfants sur le solarium, ainsi qu’un espace rafraîchissement et restauration froide. Le tout dans une ambiance musicale et sportive. Entrée gratuite.
Piscine Daniel Gilard Carquefou 44470
02 28 22 21 20 http://www.carquefou.fr/listes/piscine-daniel-gilard/
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