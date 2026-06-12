Meeting International d’athlétisme Complexe sportif du Moulin Boisseau Carquefou

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-27 16:30 –

Gratuit : non Entrée 5€, gratuit pour les moins de 12 ans Entrée 5€Gratuit pour les moins de 12 ansPour réserver cliquez ici En famille

Le Carquefou Athlétique Club (CAC), en partenariat avec la Ville de Carquefou, organise la 32e édition de son Meeting international, labellisé World Athletics Continental Tour « Challenger ». Cet événement incontournable réunira une nouvelle fois des athlètes de haut niveau venus de nombreux pays. Fort du succès de l’édition 2025, qui a vu plusieurs performances remarquables et records être établis, le meeting promet un spectacle sportif de grande qualité. Pour plus d’informations : www.meeting-de-carquefou.com

Complexe sportif du Moulin Boisseau Carquefou 44470

https://www.helloasso.com/associations/carquefou-athletique-club/evenements/meeting-de-carquefou-27-juin-20026



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