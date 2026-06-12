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Meeting International d’athlétisme Complexe sportif du Moulin Boisseau Carquefou

Meeting International d’athlétisme Complexe sportif du Moulin Boisseau Carquefou

Meeting International d’athlétisme Complexe sportif du Moulin Boisseau Carquefou samedi 27 juin 2026.

Lieu : Complexe sportif du Moulin Boisseau

Adresse : Rue du Moulin Boisseau

Ville : 44470 Carquefou

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 16:30

Tarif : Entrée 5€, gratuit pour les moins de 12 ans Entrée 5€Gratuit pour les moins de 12 ansPour réserver cliquez ici

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-27 16:30 –
Gratuit : non Entrée 5€, gratuit pour les moins de 12 ans Entrée 5€Gratuit pour les moins de 12 ansPour réserver cliquez ici En famille 

Le Carquefou Athlétique Club (CAC), en partenariat avec la Ville de Carquefou, organise la 32e édition de son Meeting international, labellisé World Athletics Continental Tour « Challenger ». Cet événement incontournable réunira une nouvelle fois des athlètes de haut niveau venus de nombreux pays. Fort du succès de l’édition 2025, qui a vu plusieurs performances remarquables et records être établis, le meeting promet un spectacle sportif de grande qualité. Pour plus d’informations : www.meeting-de-carquefou.com

Complexe sportif du Moulin Boisseau Carquefou 44470
https://www.helloasso.com/associations/carquefou-athletique-club/evenements/meeting-de-carquefou-27-juin-20026


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