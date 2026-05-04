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La SCHOLA CANTORUM DE NANTES Concert Chœur et Piano Eglise Saint-Pierre Carquefou

La SCHOLA CANTORUM DE NANTES Concert Chœur et Piano Eglise Saint-Pierre Carquefou

La SCHOLA CANTORUM DE NANTES Concert Chœur et Piano Eglise Saint-Pierre Carquefou dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Eglise Saint-Pierre

Adresse : Place Saint-Pierre

Ville : 44470 Carquefou

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 16:00

Tarif : de 10 à 15 €, prévente 13 €, gratuit - 10 ans

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-14 16:00 – 17:30
Gratuit : non de 10 à 15 €, prévente 13 €, gratuit – 10 ans Tout Public 

La SCHOLA CANTORUM DE NANTES propose un ensemble de pièces du répertoire des 19e et 20e siècles pour faire découvrir quelques belles pages de musique française, américaine et allemande.Vous pourrez entendre Le Stabat mater de Rheinberger, compositeur allemand de la fin du 19e siècle, et un poème de Baudelaire mis en musique par Yves Castagnet, compositeur français du 20e siècle parmi une dizaine d’œuvres accompagnées au piano par Laurence CHIFFOLEAU sous la direction de Thierry BRÉHU.

Eglise Saint-Pierre Carquefou 44470
https://scholacantorumdenantes.jimdofree.com


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