La SCHOLA CANTORUM DE NANTES Concert Chœur et Piano Eglise Saint-Pierre Carquefou
La SCHOLA CANTORUM DE NANTES Concert Chœur et Piano Eglise Saint-Pierre Carquefou dimanche 14 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-14 16:00 – 17:30
Gratuit : non de 10 à 15 €, prévente 13 €, gratuit – 10 ans Tout Public
La SCHOLA CANTORUM DE NANTES propose un ensemble de pièces du répertoire des 19e et 20e siècles pour faire découvrir quelques belles pages de musique française, américaine et allemande.Vous pourrez entendre Le Stabat mater de Rheinberger, compositeur allemand de la fin du 19e siècle, et un poème de Baudelaire mis en musique par Yves Castagnet, compositeur français du 20e siècle parmi une dizaine d’œuvres accompagnées au piano par Laurence CHIFFOLEAU sous la direction de Thierry BRÉHU.
Eglise Saint-Pierre Carquefou 44470
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