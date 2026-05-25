Thai Picnic Day (ATO First meeting) 51 rue de Saint-André Carquefou

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-07 12:00 – 18:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public, En famille

Pour célébrer la création officielle de l’Amicale des Thaïlandais de l’Ouest – la toute première association réunissant la communauté thaïlandaise des régions Bretagne et Pays de la Loire – nous sommes ravis de vous convier à notre première grande rencontre ! Pour cette occasion historique, nous organisons un grand pique-nique convivial. Cet événement chaleureux n’est pas réservé qu’aux Thaïlandais : il est grand ouvert à nos amis Français ainsi qu’à toutes les personnes, de toutes nationalités, qui aiment la Thaïlande ou qui sont curieuses de découvrir sa culture ! Venez partager un moment inoubliable, faire de belles rencontres et ravir vos papilles autour de délicieux plats thaïlandais. Le concept : Apportez simplement un plat, une boisson ou votre tapis de pique-nique pour partager un merveilleux moment tous ensemble dans l’esprit du partage. À noter : Vous aurez la possibilité de vous inscrire et de devenir membre de l’association directement sur place ! N’hésitez pas à inviter vos proches. Nous avons hâte de vous y retrouver nombreux pour célébrer ce beau point de départ !

51 rue de Saint-André Carquefou 44470

0624548101 https://www.facebook.com/profile.php?id=61589430066118



Afficher la carte du lieu 51 rue de Saint-André et trouvez le meilleur itinéraire

