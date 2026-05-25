Fête de la musique à Carquefou Carquefou ( Centre Ville) Carquefou
Fête de la musique à Carquefou Carquefou ( Centre Ville) Carquefou samedi 20 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-20 19:00 –
Gratuit : oui Tout public
La Fête de la Musique est prévue le samedi 20 juin 2026, à Carquefou. Cet événement culturel et social a pour objectif de promouvoir la musique d’artistes amateurs qui se produisent bénévolement, tout en offrant au public une grande diversité d’expressions musicales. Sur place, vous trouverez des structures socioculturelles, musiciens, partenaires privés, les acteurs locaux sont nombreux à apporter leur contribution à la réussite de ce rendez-vous annuel. Venez profiter d’un moment en famille ou entre amis dans les rues du centre-ville rendues piétonnes pour l’occasion ! ? Pour plus d’informations rendez-vous sur le site de la Commune.
Carquefou ( Centre Ville) Carquefou 44470
Afficher la carte du lieu Carquefou ( Centre Ville) et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Carquefou (Loire-Atlantique)
- Auto Générations : Quand l’histoire prend le volant ! Carquefou ( Centre Ville) Carquefou 6 juin 2026
- Thai Picnic Day (ATO First meeting) 51 rue de Saint-André Carquefou 7 juin 2026
- La SCHOLA CANTORUM DE NANTES Concert Chœur et Piano Eglise Saint-Pierre Carquefou 14 juin 2026
- De la découverte au projet – Espace vert – Aménagement paysager – Carquefou (44), MFR Carquefou (44), Carquefou 18 juin 2026
- Bal populaire à Carquefou Parc du Charbonneau Carquefou 13 juillet 2026