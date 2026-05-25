Fête de la musique à Carquefou Carquefou ( Centre Ville) Carquefou

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-20 19:00 –

Gratuit : oui Tout public

La Fête de la Musique est prévue le samedi 20 juin 2026, à Carquefou. Cet événement culturel et social a pour objectif de promouvoir la musique d’artistes amateurs qui se produisent bénévolement, tout en offrant au public une grande diversité d’expressions musicales. Sur place, vous trouverez des structures socioculturelles, musiciens, partenaires privés, les acteurs locaux sont nombreux à apporter leur contribution à la réussite de ce rendez-vous annuel. Venez profiter d’un moment en famille ou entre amis dans les rues du centre-ville rendues piétonnes pour l’occasion ! ? Pour plus d’informations rendez-vous sur le site de la Commune.

Carquefou ( Centre Ville) Carquefou 44470



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