AGENDA · Île-Tudy
Bal populaire et Feu d’artifice Île-Tudy
lundi 13 juillet 2026 · Île-Tudy
Informations pratiques
Île-Tudy
Bal populaire et Feu d’artifice
Place de la cale Île-Tudy Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
À la veille du 14 juillet, venez faire la fête sur le port de l’Île-Tudy !
À partir de 19h, restauration et bal populaire animé par l’orchestre de Christian Le Roy.
Vers 23h, feu d’artifice tiré depuis la rivière de Pont-l’Abbé. .
Place de la cale Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne +33 2 98 56 42 57
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English :
L’événement Bal populaire et Feu d’artifice Île-Tudy a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Destination Pays Bigouden
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