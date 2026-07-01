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AGENDA · Île-Tudy

Bal populaire et Feu d’artifice Île-Tudy

lundi 13 juillet 2026 · Île-Tudy

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Adresse
Place de la cale
Ville
29980 Île-Tudy
Département
Finistère
Tarif

Île-Tudy

Bal populaire et Feu d’artifice

Place de la cale Île-Tudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

À la veille du 14 juillet, venez faire la fête sur le port de l’Île-Tudy !

À partir de 19h, restauration et bal populaire animé par l’orchestre de Christian Le Roy.

Vers 23h, feu d’artifice tiré depuis la rivière de Pont-l’Abbé.   .

Place de la cale Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne +33 2 98 56 42 57 

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English :

L’événement Bal populaire et Feu d’artifice Île-Tudy a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Destination Pays Bigouden

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