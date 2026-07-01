Informations pratiques

Île-Tudy

Bal populaire et Feu d’artifice

Place de la cale Île-Tudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

À la veille du 14 juillet, venez faire la fête sur le port de l’Île-Tudy !

À partir de 19h, restauration et bal populaire animé par l’orchestre de Christian Le Roy.

Vers 23h, feu d’artifice tiré depuis la rivière de Pont-l’Abbé. .

Place de la cale Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne +33 2 98 56 42 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Bal populaire et Feu d’artifice Île-Tudy a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Destination Pays Bigouden