BAL, THÉ DANSANT Agde
BAL, THÉ DANSANT Agde dimanche 19 avril 2026.
Agde
BAL, THÉ DANSANT
Avenue Paul Balmigère Agde Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Bal organisé par le Comité d’Organisation de Manifestations Historiques d’Agde.
Animé par Denis Pellegrini.
Buvette payante sur place .
Avenue Paul Balmigère Agde 34300 Hérault Occitanie +33 6 12 99 59 65 comha@aol.fr
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English : BAL, THÉ DANSANT
Ball organized by the Comité d’Organisation de Manifestations Historiques d’Agde.
L’événement BAL, THÉ DANSANT Agde a été mis à jour le 2026-04-15 par 34 ADT34
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