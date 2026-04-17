Agde

BAL, THÉ DANSANT

Avenue Paul Balmigère Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Bal organisé par le Comité d’Organisation de Manifestations Historiques d’Agde.

Animé par Denis Pellegrini.

Buvette payante sur place .

Avenue Paul Balmigère Agde 34300 Hérault Occitanie +33 6 12 99 59 65 comha@aol.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : BAL, THÉ DANSANT

Ball organized by the Comité d’Organisation de Manifestations Historiques d’Agde.

L’événement BAL, THÉ DANSANT Agde a été mis à jour le 2026-04-15 par 34 ADT34