BAL TRAD AVEC BALENST’OC L’USINEUSE Mazères-sur-Salat
BAL TRAD AVEC BALENST’OC L’USINEUSE Mazères-sur-Salat samedi 16 mai 2026.
Mazères-sur-Salat
BAL TRAD AVEC BALENST’OC
L’USINEUSE 4 Rue du Stade Mazères-sur-Salat Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 21:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Concert organisé dans le cadre de la nuit des musées !
Bal trad avec Balenst’Oc à Mazères-sur-Salat.
Programmation en extérieur, derrière l’usineuse. Repli à l’intérieur en cas de pluie. Spectacles et concerts à prix libre. Ouverture 1H avant le début du spectacle. Buvette et petite restauration sur place.
Un trio qui aura plaisir à animer vos bals trad avec un large répertoire de danses d’Occitanie (et parfois d’ailleurs). Ce groupe est composé de 3 musiciens, 3 Pat : Patricia (violon, harpe celtique), Patrice (violon, guitare, boha…) Patrick (accordéon). .
L’USINEUSE 4 Rue du Stade Mazères-sur-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Concert organized as part of Museum Night!
L’événement BAL TRAD AVEC BALENST’OC Mazères-sur-Salat a été mis à jour le 2026-05-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE