BAL TRAD AVEC BALENST’OC L’USINEUSE Mazères-sur-Salat

Mazères-sur-Salat

BAL TRAD AVEC BALENST’OC

L’USINEUSE 4 Rue du Stade Mazères-sur-Salat Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 21:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Concert organisé dans le cadre de la nuit des musées !

Bal trad avec Balenst’Oc à Mazères-sur-Salat.

Programmation en extérieur, derrière l’usineuse. Repli à l’intérieur en cas de pluie. Spectacles et concerts à prix libre. Ouverture 1H avant le début du spectacle. Buvette et petite restauration sur place.

Un trio qui aura plaisir à animer vos bals trad avec un large répertoire de danses d’Occitanie (et parfois d’ailleurs). Ce groupe est composé de 3 musiciens, 3 Pat : Patricia (violon, harpe celtique), Patrice (violon, guitare, boha…) Patrick (accordéon). .

L’USINEUSE 4 Rue du Stade Mazères-sur-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Concert organized as part of Museum Night!

L’événement BAL TRAD AVEC BALENST’OC Mazères-sur-Salat a été mis à jour le 2026-05-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE