Le musée du papier rizlacroix à 30 ans, Musée du papier Riz-Lacroix RIZLA+, Mazères-sur-Salat

Le musée du papier rizlacroix à 30 ans Samedi 23 mai, 15h30 Musée du papier Riz-Lacroix RIZLA+ Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T15:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T15:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Le 16 mai 2026, à l’occasion de la Nuit européenne des Musées, le Musée du Papier vous ouvre ses portes pour une soirée exceptionnelle. Cette année, le musée célèbre avec fierté ses 30 ans d’existence. Depuis des décennies, il fait vivre l’épopée papetière du village de Mazères-sur-Salat. Pour cet anniversaire spécial, les visiteurs sont invités à redécouvrir les collections sous un nouveau regard. Des animations, démonstrations et ateliers rythmeront la soirée. Petits et grands pourront explorer les secrets d’un matériau qui accompagne l’humanité depuis des siècles. L’ambiance nocturne offrira une expérience unique et conviviale. Ce sera aussi l’occasion de partager des souvenirs et de transmettre un savoir-faire précieux. Le Musée du Papier vous attend nombreux pour célébrer ensemble cet anniversaire. Rendez-vous le 16 mai pour une nuit de découvertes et de célébration.

Musée du papier Riz-Lacroix RIZLA+ RUE DU STADE 31360 Mazères sur salat Mazères-sur-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie 05 61 97 48 22 https://www.facebook.com/groups/261302928232226 Collections et mémoires de l’ancienne usine de fabrication de papier à cigarettes RIZLA+ BUS LIGNE 452 BOUSSENS > SAINT-GIRONS > GUZET

Le 16 mai 2026, à l’occasion de la Nuit européenne des Musées, le Musée du Papier vous ouvre ses portes pour une soirée exceptionnelle. Cette année, le musée célèbre avec fierté ses 30 ans Depuis des…

©association du musée rizlacroix