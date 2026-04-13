Les enfants, guides et passeurs de mémoire., Musée Riz-Lacroix, Mazères-sur-Salat

Les enfants, guides et passeurs de mémoire. Samedi 23 mai, 17h00 Musée Riz-Lacroix Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Les élèves se transforment en guides du musée de papier pour honorer la mémoire des hommes et des femmes et ainsi refaire vivre un pan de l’histoire locale.

Chaque élève va contribuer à faire renaître la mémoire du lieu . Lors des visites, ils deviennent des guides et passeurs de mémoire en créant des textes inspirés de témoignages, de souvenirs, de récits et de traces de vies.

Le musée de papier devient ainsi un lieu d’apprentissage vivant, où les enfants transmettent à leur tour le plaisir de découvrir, d’observer et de comprendre.

Musée Riz-Lacroix 2 rue du stade, 31260 Mazères-sur-Salat Mazères-sur-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie 05 61 97 48 22 Musée consacré à l’histoire du papier et à l’histoire industrielle de la vallée du Salat. Installé dans les anciens bâtiments de la société Riz Lacroix, il relate les procédés de fabrication du papier ainsi que la vie de l’entreprise et de son fondateur Léonide Lacroix. Parking

Accessibilité en transports en commun

Gare Ferroviaire : Boussens(4Km) Autoroute : A 64 sortie n°20(2Km)

La classe, l’œuvre !

Zoé Gauthier