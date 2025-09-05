Bal Trad du Théâtre de l’Hydre Espace Vienne et Taurion Saint-Priest-Taurion

Informations pratiques

Saint-Priest-Taurion

Bal Trad du Théâtre de l’Hydre

Espace Vienne et Taurion 43 Rue Jean Gagnant Saint-Priest-Taurion Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 18:00:00

fin : 2026-12-05 00:00:00

Date(s) :

2026-12-05

Le Théâtre de l’Hydre s’EMBALLE et vous propose un BAL en 3 DIMENSIONS ! Au programme jeunes talents avec les magnifiques TIMBER, Pur Trad avec le fantastique duo RIVAUD-LACOUCHIE, Néo Trad avec les énergiques BORDEIRLAND. Venez danser ! Vous allez aimer… .

Espace Vienne et Taurion 43 Rue Jean Gagnant Saint-Priest-Taurion 87480 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 26 80 11 avachez@gmail.com

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English : Bal Trad du Théâtre de l’Hydre

L’événement Bal Trad du Théâtre de l’Hydre Saint-Priest-Taurion a été mis à jour le 2026-07-17 par Terres de Limousin