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AGENDA · Saint-Priest-Taurion

Bal Trad du Théâtre de l’Hydre Espace Vienne et Taurion Saint-Priest-Taurion

samedi 5 décembre 2026 · Espace Vienne et Taurion · Saint-Priest-Taurion

Bal Trad du Théâtre de l’Hydre Espace Vienne et Taurion Saint-Priest-Taurion

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Espace Vienne et Taurion
Adresse
43 Rue Jean Gagnant
Ville
87480 Saint-Priest-Taurion
Département
Haute-Vienne
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif

Saint-Priest-Taurion

Bal Trad du Théâtre de l’Hydre

Espace Vienne et Taurion 43 Rue Jean Gagnant Saint-Priest-Taurion Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 18:00:00
fin : 2026-12-05 00:00:00

Date(s) :
2026-12-05

Le Théâtre de l’Hydre s’EMBALLE et vous propose un BAL en 3 DIMENSIONS ! Au programme jeunes talents avec les magnifiques TIMBER, Pur Trad avec le fantastique duo RIVAUD-LACOUCHIE, Néo Trad avec les énergiques BORDEIRLAND. Venez danser ! Vous allez aimer…   .

Espace Vienne et Taurion 43 Rue Jean Gagnant Saint-Priest-Taurion 87480 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 26 80 11  avachez@gmail.com

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English : Bal Trad du Théâtre de l’Hydre

L’événement Bal Trad du Théâtre de l’Hydre Saint-Priest-Taurion a été mis à jour le 2026-07-17 par Terres de Limousin

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