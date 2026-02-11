Coupe de France de voitures radio commandées GT Circuit de voitures RC Saint-Priest-Taurion

Coupe de France de voitures radio commandées GT

Circuit de voitures RC Chauvan Saint-Priest-Taurion Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-09

Le LMRC a le plaisir d’accueillir le Championnat de France GT8 pour 3 jours de compétition au plus haut niveau national, avec les meilleurs pilotes français. Un événement organisé sous l’égide de la FFVRC, avec le soutien des collectivités locales. Venez nombreux partager la passion de la voiture radiocommandée ! .

Circuit de voitures RC Chauvan Saint-Priest-Taurion 87480 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 45 91 01 pierre.cadeo@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Coupe de France de voitures radio commandées GT

L’événement Coupe de France de voitures radio commandées GT Saint-Priest-Taurion a été mis à jour le 2026-02-06 par Terres de Limousin