Coupe de France de voitures radio commandées GT Circuit de voitures RC Saint-Priest-Taurion

Circuit de voitures RC Chauvan Saint-Priest-Taurion Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-09
Le LMRC a le plaisir d’accueillir le Championnat de France GT8 pour 3 jours de compétition au plus haut niveau national, avec les meilleurs pilotes français. Un événement organisé sous l’égide de la FFVRC, avec le soutien des collectivités locales. Venez nombreux partager la passion de la voiture radiocommandée ! .
Circuit de voitures RC Chauvan Saint-Priest-Taurion 87480 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 45 91 01 pierre.cadeo@gmail.com
English : Coupe de France de voitures radio commandées GT
