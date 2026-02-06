Tamiya Euro Tour Challenge Circuit de voitures RC Saint-Priest-Taurion

Tamiya Euro Tour Challenge

Circuit de voitures RC Chauvan Saint-Priest-Taurion Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-28

Le Challenge National Tamiya rassemble 180 pilotes de voitures radiocommandées venus de toute la France pour un week-end de compétition intense. .

Circuit de voitures RC Chauvan Saint-Priest-Taurion 87480 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 45 91 01 pierre.cadeo@gmail.com

English : Tamiya Euro Tour Challenge

