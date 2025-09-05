Visite du parc et du jardin, Parc et jardin du château de Salvanet, Saint-Priest-Taurion

Visite du parc et du jardin 6 et 7 juin Parc et jardin du château de Salvanet Haute-Vienne

Entrée : 5€, gratuit jusqu’à 18 ans. Chiens autorisés tenus en laisse.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Découvrez un parc verdoyant et un potager fleuri, agrémentés d’une magnifique serre ancienne datée de 1892.

À l’occasion de la Fête des plantes ce week-end :

25 exposants : pépiniéristes et artisans du jardin vous proposeront leurs plantes et partageront leurs conseils.

Animations pour toute la famille.

Conférence à 15h, le samedi et le dimanche.

Brocante de jardin autour de la serre.

Restauration sur place pour une pause gourmande.

Une journée riche en couleurs, en savoir-faire et en convivialité !

Parc et jardin du château de Salvanet Château de Salvanet, 87480 Saint-Priest-Taurion, Haute-Vienne, Nouvelle-Aquitaine Saint-Priest-Taurion 87480 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 20 59 21 54 http://chateau-de-salvanet.fr L’histoire du domaine de Salvanet remonte au Moyen Âge et au fil des ans a connu de nombreux bouleversements. C’est en 1869 que la dernière famille (celle qui habite encore aujourd’hui la maison) arrive à Salvanet. Adrien-Charles Calley de Saint Paul, issu d’une bourgeoisie industrielle et gendre du savant Louis-Joseph Gay-Lussac, fait l’acquisition de la propriété. Celle-ci comportait alors, outre le château, son parc et la réserve, un jardin potager clos avec deux serres, une dizaine de métairies, deux étangs et environ 180 hectares de bois situés principalement le long du Taurion.

Aujourd’hui la septième génération de propriétaires du château de Salvanet s’emploie à restaurer et faire vivre cette demeure du XVIIIe siècle en l’ouvrant au public. Plusieurs parcelles de terre ont été vendues mais, aujourd’hui, le parc offre des allées majestueuses de hêtres et de chênes centenaires et de nombreux arbres remarquables : un tilleul de 30 m. de haut, un thuya géant de Californie, un bouquet de hêtres pourpres, une allée de platanes d’ornement, des cèdres, des rhododendrons anciens… Les actuels propriétaires, passionnés de jardin, ont transformé le potager clos de murs en y créant des massifs fleuris proches d’une très belle serre Guillot-Pelletier installée en 1892, par la Duchesse d’Isly.

Superficie : 10 ha

Découvrez un parc verdoyant et un potager fleuri, agrémentés d’une magnifique serre ancienne datée de 1892.

© Henriot