Vide grenier semi-nocturne Route du Mazeau Saint-Priest-Taurion

Saint-Priest-Taurion

Vide grenier semi-nocturne

Route du Mazeau Festiv’Halle Saint-Priest-Taurion Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-20 21:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Vide-greniers en semi nocturne une nouveauté à ne pas manquer ! Profitez d’une ambiance conviviale et festive §! Au programme exposants particuliers et professionnels pour chiner des objets uniques, animation musicale avec la Batucadonf, qui rythmera les allées tout au long de l’événement. Une belle occasion de flâner, faire de bonnes affaires et profiter d’une fin de journée animée ! .

Route du Mazeau Festiv’Halle Saint-Priest-Taurion 87480 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine jcdutaurion@gmail.com

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English :

L’événement Vide grenier semi-nocturne Saint-Priest-Taurion a été mis à jour le 2026-05-05 par Terres de Limousin