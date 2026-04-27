Bal Trad Salle socioculturelle Lurcy-Lévis

Lurcy-Lévis

Bal Trad

Salle socioculturelle 4 avenue du Stade Lurcy-Lévis Allier

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 20:30:00

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Découvrez les Lupauds des traces Tournelune avec buvette, crêpes et sandwichs.

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Salle socioculturelle 4 avenue du Stade Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 33 35 78 lslalurcy@gmail.com

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English :

Discover Lupauds des traces Tournelune with refreshments, pancakes and sandwiches.

L’événement Bal Trad Lurcy-Lévis a été mis à jour le 2026-04-27 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région