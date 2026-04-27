Bal Trad Salle socioculturelle Lurcy-Lévis
Bal Trad Salle socioculturelle Lurcy-Lévis jeudi 7 mai 2026.
Lurcy-Lévis
Bal Trad
Salle socioculturelle 4 avenue du Stade Lurcy-Lévis Allier
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 20:30:00
fin : 2026-05-07
Date(s) :
2026-05-07
Découvrez les Lupauds des traces Tournelune avec buvette, crêpes et sandwichs.
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Salle socioculturelle 4 avenue du Stade Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 33 35 78 lslalurcy@gmail.com
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English :
Discover Lupauds des traces Tournelune with refreshments, pancakes and sandwiches.
L’événement Bal Trad Lurcy-Lévis a été mis à jour le 2026-04-27 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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