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Bal Trad Salle socioculturelle Lurcy-Lévis

Bal Trad Salle socioculturelle Lurcy-Lévis jeudi 7 mai 2026.

Lieu : Salle socioculturelle

Adresse : 4 avenue du Stade

Ville : 03320 Lurcy-Lévis

Département : Allier

Début : jeudi 7 mai 2026

Fin : jeudi 7 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 8 8 8

Lurcy-Lévis

Bal Trad

Salle socioculturelle 4 avenue du Stade Lurcy-Lévis Allier

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 20:30:00
fin : 2026-05-07

Date(s) :
2026-05-07

Découvrez les Lupauds des traces Tournelune avec buvette, crêpes et sandwichs.
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Salle socioculturelle 4 avenue du Stade Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 33 35 78  lslalurcy@gmail.com

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English :

Discover Lupauds des traces Tournelune with refreshments, pancakes and sandwiches.

L’événement Bal Trad Lurcy-Lévis a été mis à jour le 2026-04-27 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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