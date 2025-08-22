Le circuit de Street Art City Lurcy-Lévis Allier
Le circuit de Street Art City Lurcy-Lévis Allier vendredi 1 mai 2026.
Le circuit de Street Art City
Le circuit de Street Art City Place de la liberté 03320 Lurcy-Lévis Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Cette boucle vous mène à la découverte d’un lieu unique au monde dédié à l’art urbain, Street Art City.
http://www.moulins-tourisme.com/ +33 4 70 44 14 14
English : Street Art City bike ride
This loop invits you to discover a unique place in the world and dedicated to urban art, Street Art City.
Deutsch :
Dieser Rundweg führt Sie zu einem weltweit einzigartigen Ort, der der urbanen Kunst gewidmet ist: Street Art City.
Italiano :
Questo anello vi porta in un luogo unico al mondo dedicato all’arte urbana, Street Art City.
Español :
Este bucle le lleva a un lugar único en el mundo dedicado al arte urbano, Street Art City.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-05 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme