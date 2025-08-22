Balade en campagne lurcyquoise Lurcy-Lévis Allier

Balade en campagne lurcyquoise

Balade en campagne lurcyquoise Plan d’eau des Sézeaux 03320 Lurcy-Lévis Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Située dans la commune la plus étendue du département de l’Allier, cette boucle vous propose de vous immerger dans la campagne lurcyquoise et de découvrir le superbe plan d’eau aménagé de la commune.

English : Bike ride in the countryside of Lurcy-Lévis

Crossing the most large village of the Allier territory, this loop enables you to discover the countryside of Lurcy-Lévis and to enjoy its great pond.

Deutsch :

In der größten Gemeinde des Departements Allier gelegen, bietet Ihnen dieser Rundweg die Möglichkeit, in die Landschaft von Lurcyquoise einzutauchen und den wunderschönen angelegten Wasserspiegel der Gemeinde zu entdecken.

Italiano :

Situato nel più grande comune del dipartimento dell’Allier, questo circuito vi offre la possibilità di immergervi nella campagna lurchese e di scoprire il superbo lago del comune.

Español :

Situado en el municipio más grande del departamento de Allier, este bucle le ofrece la posibilidad de sumergirse en el campo de Lurcyquoise y de descubrir el magnífico lago del municipio.

