BAL TRADITIONNEL OCCITAN SALLE DES FETES MICHEL BON Cazères

Cazères

BAL TRADITIONNEL OCCITAN

SALLE DES FETES MICHEL BON 2 Rue des Capucins Cazères Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 19:00:00

fin : 2026-06-18 23:30:00

Date(s) :

2026-06-18

Bal traditionnel Occitan avec le groupe BALENST’OC organisé par l’association IRLANDOC

Le jeudi 18 juin 2026

Salle des fêtes Michel Bon à Cazères 31

Le bal du 18 Juin 2026 sera un bal trad (occitan/français) animé par le trio Balenst’Oc violons, harpe, accordéon, guitare, boha…

Ouverture des portes dés 19h pour profiter de la buvette et du repas confectionné par le traiteur de Cazères Les Gourmandises de Louise

Le bal commence à 20h30. Tous les publics sont les bienvenus !

Lieu au niveau -2 de la salle des fêtes Michel Bon de Cazères (accès par la pente à droite du bâtiment

La buvette est tenue par les bénévoles de l’association Irlandoc

Participation au frais 8€, 5 € pour les adhérents et gratuit pour les participants de l’atelier régulier de danse du jeudi soir

Le repas est en supplément

Renseignements par mail à irlandoc@orange.fr 5 .

SALLE DES FETES MICHEL BON 2 Rue des Capucins Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 6 75 93 92 85 patricia.zapata@wanadoo.fr

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English :

Traditional Occitan ball with the group BALENST’OC organized by the association IRLANDOC

Thursday June 18, 2026

Salle des fêtes Michel Bon, Cazères 31

L’événement BAL TRADITIONNEL OCCITAN Cazères a été mis à jour le 2026-06-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE