MUCHMUCHE COMPANY AMOURS THÉÂTRE DE RUE COMPLEXE SPORTIF DES CAPUCINS Cazères

Cazères

MUCHMUCHE COMPANY AMOURS THÉÂTRE DE RUE

COMPLEXE SPORTIF DES CAPUCINS 4 Rue des Capucins Cazères Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 19:00:00

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16

Ça y est… la saison est en ligne !

Mais où est donc passé Eros ? Dans ce duo mêlant théâtre, cirque, petits effets magiques et musique, Muchmuche Company questionne le (banal) sujet de l’amour, à la suite d’une crise existentielle.

L’amour, comme outil à se réapproprier et à réinventer chaque jour. L’amour, comme chemin de survie collective. L’amour, loin de l’unique conception romantico-patriarcale…

Cette création poétique, drôle et décalée puise son inspiration dans les huit formes d’amour définies par les philosophes grecs

antiques et dans les Fragments d’un discours amoureux de Roland Barthes.

Comédienne et musicien mélangent les langages artistiques mais ne perdent jamais le fil. Ce spectacle bouscule par sa manière singulière (et pas nunuche !) d’explorer la variété du sentiment amoureux, rendant un bel hommage à ce qui lie l’artiste au public, et inversement.

coproductions

Archaos, Pôle national cirque Marseille Château de Monthelon, Montréal Hors-Limite(s) Cie Pernette Besançon Les 2 Scènes, Scène nationale Besançon La Transverse, Scène ouverte aux arts publics Corbigny La Grainerie, Toulouse La Verrerie, Pôle National du Cirque Alès Noctambules Nanterre M2r2c Paris La Ruche en mouvement Corbigny La Bergerie de Soffin Authiou Animakt Saulx les Chartreux Arto Ramonville .

COMPLEXE SPORTIF DES CAPUCINS 4 Rue des Capucins Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 95 50

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English :

That’s it… the season is online!

L’événement MUCHMUCHE COMPANY AMOURS THÉÂTRE DE RUE Cazères a été mis à jour le 2026-04-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE