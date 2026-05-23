TOUS EN FÊTE MAISON POUR TOUS Cazères

Cazères

TOUS EN FÊTE

MAISON POUR TOUS 6 Rue des Capucins Cazères Haute-Garonne

Tarif : 13 – 13 – EUR

13

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 12:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

TOUS EN FÊTE samedi 13 juin 2026

Lancement de la vente des tickets-repas pour TOUS EN FÊTE : réservez votre repas à l’accueil de la Maison Pour Tous de Cazères dès aujourd’hui et ce jusqu’au samedi 06 juin 2026 inclus !

On se retrouve à partir de 12h jusqu’à 19h30 à la Maison Garonne Cazères pour notre fête annuelle. L’occasion de partager un moment de convivialité avec de nombreuses animations gratuites! 13 .

MAISON POUR TOUS 6 Rue des Capucins Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 20 72

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

TOUS EN FÊTE Saturday June 13, 2026

Sale of meal tickets for TOUS EN FÊTE begins: book your meal at the reception desk of the Maison Pour Tous de Cazères from now until Saturday 06 June 2026 inclusive!

L’événement TOUS EN FÊTE Cazères a été mis à jour le 2026-05-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE