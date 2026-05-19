RÉSIDENCE UTOPARC, ESPACE PUBLIC Place de L Hôtel de ville Cazères

Cazères

RÉSIDENCE UTOPARC, ESPACE PUBLIC

Place de L Hôtel de ville ESPACE PUBLIC DE CAZÈRES Cazères Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01 09:00:00

fin : 2026-06-13 12:00:00

Date(s) :

2026-06-01

15 jours de résidence pour 16 étudiants de l’isdaT, institut supérieur des arts et du design de Toulouse et de l’Ensad Limoges pour faire des propositions d’installations et de Micro-architectures dans l’espace public en questionnant les usages.

Résidence du 1er au 13 juin.

Espace public

Cazères sur Garonne

Restitution le samedi 13 juin

Parcours commenté en présence des étudiants et artistes à 11h et à 17h30. Rendez-vous devant la Médiathèque, place de l’Hotel de Ville, accompagnés d’improvisations participatives de Rythme signé avec Emma-Louise Hurtin, directrice de la Fabuleuse formation, club de Rythme signé de l’ENS Lyon et fête de fin de résidence à partir de 19h à l’occasion de l’inauguration du Tiers-lieu le Pass’rêve.

Interroger le partage et l’efficience des espaces communs avec des propositions constructives, mais aussi inclure le décalage, l’ingénieux et le surprenant dans l’usage.

15 jours de résidence pour 14 étudiants du studio des alternatives, section design d’espace de l’isdaT, institut supérieur des arts et du design de Toulouse

Salomé Demonet, Zoé Letexier, Marine Fournier, Mathilde Lyannaz, Alice Betbeder, Anaïs Ferron—Bruillot, Charlotte Etcheto, Eva Meynent, Milo Diaz, Tomloup tisseur, Théodore Thomas France, Hugo Lussa, Martin Secq accompagnés de Michel Gary, professeur, et deux jeunes diplômées Oriane Caroff, DNSEP obtenu en 2025 avec mention pour l’élaboration du projet et le processus de la recherche, à l’Ensad Limoges. Elle questionne l’ancien, le déjà-existant, que ce soit dans les matériaux, dans les habitudes d’utilisation, ou encore dans les procédés de fabrication (pour cette résidence, elle bénéficie du dispositif Coup de pouce de l’Ensad) et Marita Etel, admise avec les félicitations du jury, DNSEP option design 2025 à l’isdaT, institut supérieur des arts et du design. Travaille sur les espaces partagés expérimentaux qu’elle nomme des Spicy Spaces et le rapport au patrimoine. Son terrain d’étude pour son diplôme était Cazères, son espace public et en particulier le Tiers Lieu le Pass’Rêve sur les rives de la Garonne.

Ce n’est pas un audit de plus pour les communes confrontées aux nouvelles formes et usages des petites villes du monde rural, mais des propositions in vivo, une action directe sur et dans les espaces confiés à de jeunes artistes aux yeux neufs.

Partenaires

La commune de Cazères qui offre les repas du midi au étudiants, artistes et accompagnateurs et mets à disposition les espaces publics et les services de la commune pour faciliter la résidence.

La ressourcerie Récobrada qui fournit tous les matériaux de réemploi et les espaces et l’outillage nécessaires.

Le Pass’Rêve, tiers lieu sur les berges de Garonne, qui va accueillir les caravanes* abritant les artistes et étudiants et la fête de fin de résidence à l’occasion de l’inauguration du Tiers lieu.

La Maison Garonne et la Médiathèque qui seront à l’écoute des demandes d’aide et de collaborations.

L’isdaT, école supérieure d’art et de design de Toulouse et l’Ensad, école nationale supérieure d’art et de design de Limoges. .

Place de L Hôtel de ville ESPACE PUBLIC DE CAZÈRES Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 6 35 28 42 17 contact.pahlm@gmail.com

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English :

a 15-day residency for 16 students from isdaT, Toulouse’s higher institute of arts and design, and Ensad Limoges, to propose installations and micro-architectures in public spaces, questioning the way they are used.

L’événement RÉSIDENCE UTOPARC, ESPACE PUBLIC Cazères a été mis à jour le 2026-05-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE