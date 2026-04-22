FETE DU JEU MAISON GARONNE Cazères
FETE DU JEU MAISON GARONNE Cazères samedi 30 mai 2026.
Cazères
FETE DU JEU
MAISON GARONNE 2 Rue du Quai Notre-Dame Cazères Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 22:00:00
Date(s) :
2026-05-30
La ludothèque Lodot’M organise la Fête du jeu à la Maison Garonne.
Grande fête du jeux à la Maison Garonne;
Evénement totalement gratuit, avec plein d’espaces différents ( jeux de société, jeux Géants, Escape Game, Espace motricité, Jeux de rôles, Jeux de construction,… ) et la présence de nombreux partenaires et éditeurs.
Restauration sur place. .
MAISON GARONNE 2 Rue du Quai Notre-Dame Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie ludothequecazeres@gmail.com
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English :
The Lodot’M toy library organizes the Fête du jeu at Maison Garonne.
L’événement FETE DU JEU Cazères a été mis à jour le 2026-04-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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