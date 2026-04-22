FETE DU JEU MAISON GARONNE Cazères

Cazères

FETE DU JEU

MAISON GARONNE 2 Rue du Quai Notre-Dame Cazères Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 22:00:00

Date(s) :

2026-05-30

La ludothèque Lodot’M organise la Fête du jeu à la Maison Garonne.

Grande fête du jeux à la Maison Garonne;

Evénement totalement gratuit, avec plein d’espaces différents ( jeux de société, jeux Géants, Escape Game, Espace motricité, Jeux de rôles, Jeux de construction,… ) et la présence de nombreux partenaires et éditeurs.

Restauration sur place. .

MAISON GARONNE 2 Rue du Quai Notre-Dame Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie ludothequecazeres@gmail.com

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English :

The Lodot’M toy library organizes the Fête du jeu at Maison Garonne.

L’événement FETE DU JEU Cazères a été mis à jour le 2026-04-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE