MAISON GARONNE FÊTE DE LA NATURE MAISON GARONNE Cazères

Cazères

MAISON GARONNE FÊTE DE LA NATURE

MAISON GARONNE 2 rue du Quai Notre Dame Cazères Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 17:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Profitez d’une journée de jeux et de découvertes autour d’un espace de détente rendez-vous sous notre halle pour un moment convivial !

RDV à 11h

– Chasse aux plantes A partir d’une photo, saurez-vous retrouver la bonne plante parmi toutes celles qui poussent à Cazères ?

Toute la journée

– Cartographie imaginaire Une petite île, un morceau de rivage, un itinéraire mystérieux… créez et repartez avec votre carte de la Garonne en origami.

– Atelier Bleu Tonique Une animation où photographie et plantes se rencontrent venez tester cette technique aussi simple qu’amusante !

– Chamboule-tout Un jeu de chamboule-tout pour gagner des animations gratuites à Maison Garonne !

De 14h à 17h

– Dégustation sauvage Sucré ou salé, les plantes sauvage s’accommodent à tous les goûts venez tester ! .

MAISON GARONNE 2 rue du Quai Notre Dame Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 97 71 93 maison-garonne@mairie-cazeres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Enjoy a day of games and discoveries in a relaxing area: meet us in our hall for a convivial moment!

L’événement MAISON GARONNE FÊTE DE LA NATURE Cazères a été mis à jour le 2026-05-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE