MAISON GARONNE FÊTE DE LA NATURE MAISON GARONNE Cazères
MAISON GARONNE FÊTE DE LA NATURE MAISON GARONNE Cazères samedi 23 mai 2026.
Cazères
MAISON GARONNE FÊTE DE LA NATURE
MAISON GARONNE 2 rue du Quai Notre Dame Cazères Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 17:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Profitez d’une journée de jeux et de découvertes autour d’un espace de détente rendez-vous sous notre halle pour un moment convivial !
RDV à 11h
– Chasse aux plantes A partir d’une photo, saurez-vous retrouver la bonne plante parmi toutes celles qui poussent à Cazères ?
Toute la journée
– Cartographie imaginaire Une petite île, un morceau de rivage, un itinéraire mystérieux… créez et repartez avec votre carte de la Garonne en origami.
– Atelier Bleu Tonique Une animation où photographie et plantes se rencontrent venez tester cette technique aussi simple qu’amusante !
– Chamboule-tout Un jeu de chamboule-tout pour gagner des animations gratuites à Maison Garonne !
De 14h à 17h
– Dégustation sauvage Sucré ou salé, les plantes sauvage s’accommodent à tous les goûts venez tester ! .
MAISON GARONNE 2 rue du Quai Notre Dame Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 97 71 93 maison-garonne@mairie-cazeres.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Enjoy a day of games and discoveries in a relaxing area: meet us in our hall for a convivial moment!
L’événement MAISON GARONNE FÊTE DE LA NATURE Cazères a été mis à jour le 2026-05-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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