EXPOSITION ESSENTIELLE LA NATURE PAR LES SENS MAISON GARONNE Cazères

Cazères

EXPOSITION ESSENTIELLE LA NATURE PAR LES SENS

MAISON GARONNE 2 rue du Quai Notre Dame Cazères Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-05-27

Avec cette exposition imaginée par Les Chemins Buissonniers, nous pouvons toucher des maquettes de pollen, sentir des essences de fleurs, écouter des écosystèmes, …

la nature s’offre à nous à travers les 5 sens. Une façon sensible de donner à toutes et tous l’envie de mieux connaître la nature pour mieux la préserver. .

MAISON GARONNE 2 rue du Quai Notre Dame Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 97 71 93 maison-garonne@mairie-cazeres.fr

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English :

With this exhibition created by Les Chemins Buissonniers, we can touch pollen models, smell flower essences, listen to ecosystems, etc.

L’événement EXPOSITION ESSENTIELLE LA NATURE PAR LES SENS Cazères a été mis à jour le 2026-05-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE