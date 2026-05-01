EXPOSITION ESSENTIELLE LA NATURE PAR LES SENS MAISON GARONNE Cazères
EXPOSITION ESSENTIELLE LA NATURE PAR LES SENS MAISON GARONNE Cazères mercredi 27 mai 2026.
Cazères
EXPOSITION ESSENTIELLE LA NATURE PAR LES SENS
MAISON GARONNE 2 rue du Quai Notre Dame Cazères Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-05-27
Avec cette exposition imaginée par Les Chemins Buissonniers, nous pouvons toucher des maquettes de pollen, sentir des essences de fleurs, écouter des écosystèmes, …
la nature s’offre à nous à travers les 5 sens. Une façon sensible de donner à toutes et tous l’envie de mieux connaître la nature pour mieux la préserver. .
MAISON GARONNE 2 rue du Quai Notre Dame Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 97 71 93 maison-garonne@mairie-cazeres.fr
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English :
With this exhibition created by Les Chemins Buissonniers, we can touch pollen models, smell flower essences, listen to ecosystems, etc.
L’événement EXPOSITION ESSENTIELLE LA NATURE PAR LES SENS Cazères a été mis à jour le 2026-05-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE