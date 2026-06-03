Cazères

LA FÊTE DES CORSAIRES 2026

Cazères Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Préparez-vous à faire rugir les moteurs ! La Fête des Corsaires revient le dimanche 5 juillet 2026 à Cazères-sur-Garonne pour une journée spectaculaire dédiée à l’univers de la moto, au partage et aux sensations fortes.

Que vous soyez passionné de deux-roues, curieux de découvrir le monde motard ou simplement à la recherche d’une sortie originale et conviviale, cet événement promet une immersion festive entre démonstrations, balades, ateliers techniques et animations pour tous.

Tout au long de la journée, vibrez au rythme des shows de stunt, découvrez les dernières nouveautés grâce aux exposants et accessoiristes, prenez part à des essais motos ou laissez-vous surprendre par les nombreuses animations qui transformeront Cazères-sur-Garonne en véritable village dédié à la culture moto.

Dans une ambiance chaleureuse et familiale, la Fête des Corsaires mêle adrénaline, découverte, rencontres et convivialité autour d’une même passion. .

Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Get ready for the engines to roar! The Fête des Corsaires returns to Cazères-sur-Garonne on Sunday July 5, 2026 for a spectacular day dedicated to the world of motorcycles, sharing and thrills.

L’événement LA FÊTE DES CORSAIRES 2026 Cazères a été mis à jour le 2026-06-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE