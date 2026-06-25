LE ROLE INDISPENSABLE DU POLLEN MAISON GARONNE Cazères
LE ROLE INDISPENSABLE DU POLLEN MAISON GARONNE Cazères vendredi 3 juillet 2026.
Cazères
LE ROLE INDISPENSABLE DU POLLEN
MAISON GARONNE 2 rue du Quai Notre Dame Cazères Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:30:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Maitresse de conférence à l’Université de Toulouse, Nathalie Escaravage nous parlera du pollen reproduction des plantes et pollinisateurs seront au coeur des cette rencontre-conférence.
Un pot convivial sera proposé dans la salle muséographique, afin de profiter de l’exposition sur les pollen créée par l’association Les Chemins Buissonniers .
MAISON GARONNE 2 rue du Quai Notre Dame Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 97 71 93 maison-garonne@mairie-cazeres.fr
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English :
Nathalie Escaravage, a lecturer at the University of Toulouse, will speak to us about pollen: plant reproduction and pollinators will be the focus of this lecture and discussion.
L’événement LE ROLE INDISPENSABLE DU POLLEN Cazères a été mis à jour le 2026-06-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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