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LE ROLE INDISPENSABLE DU POLLEN MAISON GARONNE Cazères

LE ROLE INDISPENSABLE DU POLLEN MAISON GARONNE Cazères

LE ROLE INDISPENSABLE DU POLLEN MAISON GARONNE Cazères vendredi 3 juillet 2026.

Lieu
MAISON GARONNE
Adresse
2 rue du Quai Notre Dame
Ville
31220 Cazères
Département
Haute-Garonne
Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Tarif

Cazères

LE ROLE INDISPENSABLE DU POLLEN

MAISON GARONNE 2 rue du Quai Notre Dame Cazères Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:30:00
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

Maitresse de conférence à l’Université de Toulouse, Nathalie Escaravage nous parlera du pollen reproduction des plantes et pollinisateurs seront au coeur des cette rencontre-conférence.
Un pot convivial sera proposé dans la salle muséographique, afin de profiter de l’exposition sur les pollen créée par l’association Les Chemins Buissonniers   .

MAISON GARONNE 2 rue du Quai Notre Dame Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 97 71 93  maison-garonne@mairie-cazeres.fr

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English :

Nathalie Escaravage, a lecturer at the University of Toulouse, will speak to us about pollen: plant reproduction and pollinators will be the focus of this lecture and discussion.

L’événement LE ROLE INDISPENSABLE DU POLLEN Cazères a été mis à jour le 2026-06-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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