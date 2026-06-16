MARCHÉ ESTIV’HALLE MAISON GARONNE Cazères

Cazères

MARCHÉ ESTIV’HALLE

MAISON GARONNE 2 rue du Quai Notre Dame Cazères Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 18:00:00

fin : 2026-08-26 23:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Le marché où tu tisses des liens et qui te donne la pêche!

Les marchés Estiv’Halle redémarrent le 1 juillet et vous seront proposés tous les mercredis jusqu’au 26 août. Le lieu de RDV est à la maison Garonne.

Dès 18h, vous trouverez des exposants créateurs et producteurs locaux, des animations variées.

Chaque semaine un concert sera proposé, nous avons fait appel à des artistes professionnels ; les styles différents vous feront voyager, on est même sûrs que certains ne résisteront pas à l’envie de danser.

Vous avez la possibilité de vous restaurer sur place, les associations porteuses du projet tiennent à tour de rôle une buvette.

Nous espérons, cette année encore, vous accueillir nombreux ! .

MAISON GARONNE 2 rue du Quai Notre Dame Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie

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English :

It’s the market where you make connections and feel good!

L’événement MARCHÉ ESTIV’HALLE Cazères a été mis à jour le 2026-06-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE