MARCHÉ ESTIV’HALLE MAISON GARONNE Cazères
MARCHÉ ESTIV’HALLE MAISON GARONNE Cazères mercredi 1 juillet 2026.
Cazères
MARCHÉ ESTIV’HALLE
MAISON GARONNE 2 rue du Quai Notre Dame Cazères Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 18:00:00
fin : 2026-08-26 23:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Le marché où tu tisses des liens et qui te donne la pêche!
Les marchés Estiv’Halle redémarrent le 1 juillet et vous seront proposés tous les mercredis jusqu’au 26 août. Le lieu de RDV est à la maison Garonne.
Dès 18h, vous trouverez des exposants créateurs et producteurs locaux, des animations variées.
Chaque semaine un concert sera proposé, nous avons fait appel à des artistes professionnels ; les styles différents vous feront voyager, on est même sûrs que certains ne résisteront pas à l’envie de danser.
Vous avez la possibilité de vous restaurer sur place, les associations porteuses du projet tiennent à tour de rôle une buvette.
Nous espérons, cette année encore, vous accueillir nombreux ! .
MAISON GARONNE 2 rue du Quai Notre Dame Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie
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English :
It’s the market where you make connections and feel good!
L’événement MARCHÉ ESTIV’HALLE Cazères a été mis à jour le 2026-06-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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