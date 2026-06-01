L’ÏLE AUX RÊVES PERDUS PAR LA CIE UN TOURNESOL SUR JUPITER Rue des Capucins Cazères mercredi 17 juin 2026.

Cazères

L’ÏLE AUX RÊVES PERDUS PAR LA CIE UN TOURNESOL SUR JUPITER

Rue des Capucins CINEMA LES CAPUCINS Cazères Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 17:00:00

fin : 2026-06-17 17:50:00

Date(s) :

2026-06-17

Comédie musicale qui raconte l’aventure de Chloé, une jeune écolière de six ans. Elle se retrouve plongée dans un monde onirique peuplé de créatures fantastiques nées de la pollution. Sur l’île des rêves perdus, elle rencontre des êtres étranges Détritus, le roi des déchets malgré lui,Amphiprion.

L’île aux rêves perdus par la Cie Un Tournesol sur Jupiter Théâtre, chant, danse, pantomime, marionnette

dès 6 ans, proposé par l’association Avancez Culturel et la ville de Cazères

Mercredi 17 juin à 17h au Cinéma Les Capucins de Cazères/Garonne

L’île aux rêves perdus dernière pièce d’Un Printemps au Théâtre en Coeur de Garonne raconte l’histoire de Chloé, une jeune écolière qui se retrouve plongée dans un monde onirique peuplé de drôles de créatures qui ont vu le jour sous l’effet de la pollution

Sa Majesté Détritus, grand sage quelque peu farfelu, Amphiprion le poisson-clown star de l’île, et le professeur Od’Source, un savant-fou tout de bouteilles plastique vêtu.

Chloé va prendre rapidement conscience de la gravité de la situation l’île court à sa perte sous le poids des déchets qui s’amoncellent. Main dans la main avec ses trois compères ils trouveront un plan pour sauver l’île. Laissez-vous embarquer par ce voyage initiatique à travers la problématique de la pollution avec cette comédie musicale drôle, onirique et ludique.

Avec Romane Tsacanias et Olivier Maraval

Texte et mise en scène MarieLn Barreau

D’après l’œuvre originale d’Olivier Maraval

Musique Frédéric Bry

Décor, costume, accessoire Candice Santin

Lumière Antoine Dermaut

Affiche Christophe Chalmette

Aide à la création et partenaires

Le Bascala Bruguières, Théâtre des Préambules Muret, Municipalités de Lévignac & Montbeton, Ville de Toulouse, Conseil Départemental de la Haute-Garonne. .

Rue des Capucins CINEMA LES CAPUCINS Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie reservationavancezculturel@gmail.com

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English :

A musical that tells the story of Chloé, a six-year-old schoolgirl. She finds herself immersed in a dreamlike world populated by fantastical creatures born of pollution. On the Island of Lost Dreams, she meets strange creatures: Détritus, the reluctant king of trash, and Amphiprion.

L’événement L’ÏLE AUX RÊVES PERDUS PAR LA CIE UN TOURNESOL SUR JUPITER Cazères a été mis à jour le 2026-06-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE