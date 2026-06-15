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OUVERTURE DE LA PISCINE Rue du Plantaurel Cazères

OUVERTURE DE LA PISCINE Rue du Plantaurel Cazères

OUVERTURE DE LA PISCINE Rue du Plantaurel Cazères samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Rue du Plantaurel

Adresse : PISCINE MUNICIPALE JEAN LECUSSAN

Ville : 31220 Cazères

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif :

Cazères

OUVERTURE DE LA PISCINE

Rue du Plantaurel PISCINE MUNICIPALE JEAN LECUSSAN Cazères Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 13:30:00
fin : 2026-08-29 19:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Tout le mois de juin est réservé aux écoles.
La piscine ouvrira le samedi 4 juillet du mercredi au dimanche de 13h30 à 19h   .

Rue du Plantaurel PISCINE MUNICIPALE JEAN LECUSSAN Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 97 09 54 

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English :

The whole month of June is reserved for schools.

L’événement OUVERTURE DE LA PISCINE Cazères a été mis à jour le 2026-06-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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