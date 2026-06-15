OUVERTURE DE LA PISCINE Rue du Plantaurel Cazères
OUVERTURE DE LA PISCINE Rue du Plantaurel Cazères samedi 4 juillet 2026.
Cazères
OUVERTURE DE LA PISCINE
Rue du Plantaurel PISCINE MUNICIPALE JEAN LECUSSAN Cazères Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 13:30:00
fin : 2026-08-29 19:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Tout le mois de juin est réservé aux écoles.
La piscine ouvrira le samedi 4 juillet du mercredi au dimanche de 13h30 à 19h .
Rue du Plantaurel PISCINE MUNICIPALE JEAN LECUSSAN Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 97 09 54
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English :
The whole month of June is reserved for schools.
L’événement OUVERTURE DE LA PISCINE Cazères a été mis à jour le 2026-06-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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