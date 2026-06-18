VISITE ESTIV’HALLE DU VILLAGE 31220 Place de L Hôtel de ville Cazères mercredi 12 août 2026.

Cazères

VISITE ESTIV’HALLE DU VILLAGE

31220 Place de L Hôtel de ville 13 Rue de la Case Cazères Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Cette balade vous permettra de découvrir le patrimoine historique de la ville en suivant le circuit Jacquaire.

L’Office de Tourisme vous propose de découvrir Cazères à l’occasion des marchés Estiv’Halle, qui se déroulent tous les mercredis soirs de juillet et août. ️ .

31220 Place de L Hôtel de ville 13 Rue de la Case Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 02 01 79

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English :

This walk will enable you to discover the town’s historic heritage by following the Jacquaire circuit.

L’événement VISITE ESTIV’HALLE DU VILLAGE Cazères a été mis à jour le 2026-06-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE