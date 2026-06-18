VISITE ESTIV’HALLE DU VILLAGE 31220 Place de L Hôtel de ville Cazères
VISITE ESTIV’HALLE DU VILLAGE 31220 Place de L Hôtel de ville Cazères mercredi 12 août 2026.
Cazères
VISITE ESTIV’HALLE DU VILLAGE
31220 Place de L Hôtel de ville 13 Rue de la Case Cazères Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Cette balade vous permettra de découvrir le patrimoine historique de la ville en suivant le circuit Jacquaire.
L’Office de Tourisme vous propose de découvrir Cazères à l’occasion des marchés Estiv’Halle, qui se déroulent tous les mercredis soirs de juillet et août. ️ .
31220 Place de L Hôtel de ville 13 Rue de la Case Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 02 01 79
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English :
This walk will enable you to discover the town’s historic heritage by following the Jacquaire circuit.
L’événement VISITE ESTIV’HALLE DU VILLAGE Cazères a été mis à jour le 2026-06-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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