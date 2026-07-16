NATURE EN BOÎTES MAISON GARONNE Cazères

Informations pratiques

Cazères

NATURE EN BOÎTES

MAISON GARONNE 2 rue du Quai Notre Dame Cazères Haute-Garonne

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 10:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Tout l’été, Maison Garonne propose des animations pour petits et grands ! Ce samedi, en lien avec notre exposition temporaire, on découvre la nature par d’autres sens que la vue. Toucher, odorat, ouïe … découvertes et devinettes autour de boîtes secrètes.

A partir de 3 ans / Durée ~ 30min / Réservation conseillée par mail ou téléphone 3 .

MAISON GARONNE 2 rue du Quai Notre Dame Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 97 71 93 maison-garonne@mairie-cazeres.fr

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English :

All summer long, Maison Garonne offers activities for young and old alike! This Saturday, as part of our temporary exhibition, we’ll explore nature through senses other than sight. Touch, smell, and more… discoveries and riddles centered around secret boxes.

L’événement NATURE EN BOÎTES Cazères a été mis à jour le 2026-07-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE