Cazères

1ER GRAND PRIX CYCLISTE DE LA VILLE DE CAZÈRES

Cazères Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Le samedi 5 septembre 2026, Cazères-sur-Garonne vibrera au rythme des coups de pédale et de l’esprit de compétition à l’occasion du 1er Grand Prix Cycliste de la Ville de Cazères.

Organisée par le Plaisance Amicale Cycliste en collaboration avec les Amis de la Cazérienne Cyclo, cette nouvelle épreuve promet un spectacle sportif intense au cœur de la ville. Sur un circuit rapide et plat de 2,1 kilomètres, les coureurs devront faire preuve de stratégie, d’endurance et de puissance pour tenter de s’imposer dans cette première édition qui s’annonce déjà incontournable.

Que vous soyez amateur de cyclisme, passionné de compétition ou simple spectateur, venez encourager les athlètes et profiter d’une ambiance sportive et conviviale au bord du parcours. .

Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie

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English :

On Saturday, September 5, 2026, Cazères-sur-Garonne will come alive with the sound of pedaling and the spirit of competition during the 1st City of Cazères Cycling Grand Prix.

L’événement 1ER GRAND PRIX CYCLISTE DE LA VILLE DE CAZÈRES Cazères a été mis à jour le 2026-06-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE