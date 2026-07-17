BALADE SENSORIELLE MAISON GARONNE Cazères

Informations pratiques

Cazères

BALADE SENSORIELLE

MAISON GARONNE 2 rue du Quai Notre Dame Cazères Haute-Garonne

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 10:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Tout l’été, Maison Garonne propose des animations pour petits et grands ! A partir de l’exposition Essentielle, partons en promenade à l’aide de nos 5 sens.

A partir de 7 ans / durée 45min 1h / réservation conseillée par mail ou téléphone 3 .

MAISON GARONNE 2 rue du Quai Notre Dame Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 97 71 93 maison-garonne@mairie-cazeres.fr

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English :

All summer long, Maison Garonne offers activities for all ages! Starting with the Essentielle exhibition, let’s go on a journey using our five senses.

L’événement BALADE SENSORIELLE Cazères a été mis à jour le 2026-07-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE