REPAS À LA FERME FERME VACCARI EARL SAINT CIZY Cazères

Informations pratiques

Cazères

REPAS À LA FERME

FERME VACCARI EARL SAINT CIZY 308 Chemin des Vignes Cazères Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Vendredi 14 août, nous vous proposons un moment de partage et de convivialité à la ferme. ☺️

Autour de 2 produits d exception le Takumi et le Porc Noir de Bigorre.

Nous vous attendons nombreux, pensez à réserver 15 .

FERME VACCARI EARL SAINT CIZY 308 Chemin des Vignes Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie

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English :

On Friday, August 14, we invite you to join us for a time of fellowship and fun at the farm. ??

L’événement REPAS À LA FERME Cazères a été mis à jour le 2026-07-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE