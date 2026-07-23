REPAS À LA FERME FERME VACCARI EARL SAINT CIZY Cazères
vendredi 14 août 2026 · FERME VACCARI EARL SAINT CIZY · Cazères
Informations pratiques
Cazères
REPAS À LA FERME
FERME VACCARI EARL SAINT CIZY 308 Chemin des Vignes Cazères Haute-Garonne
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Vendredi 14 août, nous vous proposons un moment de partage et de convivialité à la ferme. ☺️
Autour de 2 produits d exception le Takumi et le Porc Noir de Bigorre.
Nous vous attendons nombreux, pensez à réserver 15 .
FERME VACCARI EARL SAINT CIZY 308 Chemin des Vignes Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie
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English :
On Friday, August 14, we invite you to join us for a time of fellowship and fun at the farm. ??
L’événement REPAS À LA FERME Cazères a été mis à jour le 2026-07-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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