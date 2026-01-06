Bal traditionnel Varaire
Bal traditionnel Varaire samedi 30 mai 2026.
Bal traditionnel
Varaire Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 21:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Bal traditionnel avec Christian Bouygue et le Duo Ventastic
Bal traditionnel avec Christian Bouygue et le Duo Ventastic .
Varaire 46260 Lot Occitanie +33 6 13 33 36 37 alain.gajdowski@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Traditional ball with Christian Bouygue and Duo Ventastic
L’événement Bal traditionnel Varaire a été mis à jour le 2026-01-06 par OT Cahors Vallée du Lot