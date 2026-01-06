Bal traditionnel Varaire

Bal traditionnel Varaire samedi 30 mai 2026.

Varaire Lot

Début : 2026-05-30 21:00:00
2026-05-30

Bal traditionnel avec Christian Bouygue et le Duo Ventastic
Varaire 46260 Lot Occitanie +33 6 13 33 36 37  alain.gajdowski@orange.fr

English :

Traditional ball with Christian Bouygue and Duo Ventastic

