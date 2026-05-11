Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête de la musique au Vrai Repaire Festival Varaire

Fête de la musique au Vrai Repaire Festival Varaire

Fête de la musique au Vrai Repaire Festival Varaire samedi 20 juin 2026.

Adresse : Place des marronniers

Ville : 46260 Varaire

Département : Lot

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Varaire

Fête de la musique au Vrai Repaire Festival

Place des marronniers Varaire Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 16:00:00
fin : 2026-06-21 03:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Thème révélé… La FORÊT ENCHANTÉE ! On vous a teasé, maintenant vous savez

Thème révélé… La FORÊT ENCHANTÉE ! On vous a teasé, maintenant vous savez. Le Vrai Repaire passe en mode forêt enchantée pour sa fête de la musique le samedi 20 juin.

  .

Place des marronniers Varaire 46260 Lot Occitanie   levrairepaire@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Revealed theme? The ENCHANTED FOREST! We’ve teased you, now you know

L’événement Fête de la musique au Vrai Repaire Festival Varaire a été mis à jour le 2026-05-11 par OT CVL Lalbenque Limogne

À voir aussi à Varaire (Lot)