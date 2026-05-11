Fête de la musique au Vrai Repaire Festival Varaire
Fête de la musique au Vrai Repaire Festival Varaire samedi 20 juin 2026.
Varaire
Fête de la musique au Vrai Repaire Festival
Place des marronniers Varaire Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 16:00:00
fin : 2026-06-21 03:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Thème révélé… La FORÊT ENCHANTÉE ! On vous a teasé, maintenant vous savez
Thème révélé… La FORÊT ENCHANTÉE ! On vous a teasé, maintenant vous savez. Le Vrai Repaire passe en mode forêt enchantée pour sa fête de la musique le samedi 20 juin.
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Place des marronniers Varaire 46260 Lot Occitanie levrairepaire@gmail.com
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English :
Revealed theme? The ENCHANTED FOREST! We’ve teased you, now you know
L’événement Fête de la musique au Vrai Repaire Festival Varaire a été mis à jour le 2026-05-11 par OT CVL Lalbenque Limogne
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