Varaire

Fête de la musique au Vrai Repaire Festival

Place des marronniers Varaire Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 16:00:00

fin : 2026-06-21 03:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Thème révélé… La FORÊT ENCHANTÉE ! On vous a teasé, maintenant vous savez

Thème révélé… La FORÊT ENCHANTÉE ! On vous a teasé, maintenant vous savez. Le Vrai Repaire passe en mode forêt enchantée pour sa fête de la musique le samedi 20 juin.

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Place des marronniers Varaire 46260 Lot Occitanie levrairepaire@gmail.com

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English :

Revealed theme? The ENCHANTED FOREST! We’ve teased you, now you know

L’événement Fête de la musique au Vrai Repaire Festival Varaire a été mis à jour le 2026-05-11 par OT CVL Lalbenque Limogne