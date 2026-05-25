Varaire

Villages des Arts

Varaire Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 09:00:00

fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :

2026-08-01

L’association Villages des Arts organise les 1er et 2 août sur les communes de Beauregard, Saillac et Varaire 3 lieux d’exposition de créateurs et artistes

L’association Villages des Arts organise les 1er et 2 août sur les communes de Beauregard, Saillac et Varaire 3 lieux d’exposition de créateurs et artistes. Ces expositions situées dans les salles des fêtes sont couplées avec des parcours pédestres dans chaque village et un parcours soit pédestre soit par vélo, voiture, etc.

.

Varaire 46260 Lot Occitanie +33 6 89 73 73 82

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Villages des Arts association is organizing 3 exhibitions on August 1st and 2nd in the communes of Beauregard, Saillac and Varaire, featuring artists and designers

L’événement Villages des Arts Varaire a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Cahors Vallée du Lot