Varaire en fête Varaire
Varaire en fête Varaire samedi 22 août 2026.
Varaire
Varaire en fête
Place des Marronniers Varaire Lot
Tarif : 15 – 15 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-08-22
Du samedi 22 au lundi 24 août, rejoignez-nous pour un week-end festif, convivial et rythmé au cœur du village
Du samedi 22 au lundi 24 août, rejoignez-nous pour un week-end festif, convivial et rythmé au cœur du village. Animations, musique, jeux, bonne humeur… Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges !
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Place des Marronniers Varaire 46260 Lot Occitanie +33 6 18 34 07 11 comitedesfetesdevaraire@gmail.com
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English :
From Saturday, August 22, to Monday, August 24, join us for a festive, friendly, and lively weekend in the heart of the village
L’événement Varaire en fête Varaire a été mis à jour le 2026-06-17 par OT CVL Lalbenque Limogne
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