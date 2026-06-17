Varaire

Varaire en fête

Place des Marronniers Varaire Lot

Tarif : 15 – 15 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-22

Du samedi 22 au lundi 24 août, rejoignez-nous pour un week-end festif, convivial et rythmé au cœur du village

Du samedi 22 au lundi 24 août, rejoignez-nous pour un week-end festif, convivial et rythmé au cœur du village. Animations, musique, jeux, bonne humeur… Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges !

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Place des Marronniers Varaire 46260 Lot Occitanie +33 6 18 34 07 11 comitedesfetesdevaraire@gmail.com

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English :

From Saturday, August 22, to Monday, August 24, join us for a festive, friendly, and lively weekend in the heart of the village

L’événement Varaire en fête Varaire a été mis à jour le 2026-06-17 par OT CVL Lalbenque Limogne