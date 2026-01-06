Bal tricolore Roderen
Bal tricolore Roderen lundi 13 juillet 2026.
Bal tricolore
rue de l’église Roderen Haut-Rhin
Début : Lundi 2026-07-13 19:00:00
Bal animé par l’orchestre Atout Cœur , défilé aux lampions et feu d’artifice. Possibilité de se restaurer sur place.
rue de l’église Roderen 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 6 77 90 16 48
English :
Ball animated by the orchestra Atout Cœur , lantern parade and fireworks. Possibility to eat on site.
L’événement Bal tricolore Roderen a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay