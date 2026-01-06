Bal tricolore Roderen

Bal tricolore

rue de l’église Roderen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Bal animé par l’orchestre Atout Cœur , défilé aux lampions et feu d’artifice. Possibilité de se restaurer sur place.

rue de l’église Roderen 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 6 77 90 16 48

English :

Ball animated by the orchestra Atout Cœur , lantern parade and fireworks. Possibility to eat on site.

