Spectacle Mission Président

Route de Guewenheim Roderen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30 14:30:00

fin : 2026-05-30 15:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Un spectacle ludique et interactif pour découvrir avec humour le rôle et les défis du Président.

Un spectacle interactif et joyeux où les spectateurs découvrent, à travers des épreuves ludiques, les aspects sérieux et amusants du métier de Président. .

Route de Guewenheim Roderen 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 47 50

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English :

A fun, interactive show to discover the role and challenges of the President.

L’événement Spectacle Mission Président Roderen a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay