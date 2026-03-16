Spectacle Mission Président Roderen
Spectacle Mission Président Roderen samedi 30 mai 2026.
Spectacle Mission Président
Route de Guewenheim Roderen Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30 14:30:00
fin : 2026-05-30 15:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Un spectacle ludique et interactif pour découvrir avec humour le rôle et les défis du Président.
Un spectacle interactif et joyeux où les spectateurs découvrent, à travers des épreuves ludiques, les aspects sérieux et amusants du métier de Président. .
Route de Guewenheim Roderen 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 47 50
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English :
A fun, interactive show to discover the role and challenges of the President.
L’événement Spectacle Mission Président Roderen a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay