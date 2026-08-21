Bal XIXe siècle à la Maison Caillebotte, Maison Caillebotte, Yerres

Informations pratiques

Bal XIXe siècle à la Maison Caillebotte Samedi 19 septembre, 14h00 Maison Caillebotte Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Participez au Grand bal XIXe à l’espace guinguette du fond du parc avec l’association Passion d’Histoire.

Maison Caillebotte 8 Rue de Concy, 91330 Yerres, France Yerres 91330 Essonne Île-de-France 0180372061 http://www.maisoncaillebotte.fr Maison du XIXe siècle, présence du peintre Gustave Caillebotte entre 1875 et 1878. Ouvert de mi-mars à mi-novembre, du mardi au dimanche et jours fériés, de14 à 18h30. De mi-novembre à mi -mars, samedi, dimanche et jours fériés, de 14h à 18h.

Bal

©Ville de Yerres