Clécy

Balad’Art 2026 Le Marché de l’Art en Suisse Normande

Le Bourg Clécy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-14

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-14

Balad’Art 2026 8e édition, le Marché de l’Art en Suisse Normande

Du jeudi 14 mai au dimanche 17 mai 2026, Clécy accueille la 8ème édition de Balad’Art, un événement dédié à la création artistique sous toutes ses formes. Ce rendez-vous culturel invite le public à découvrir un marché de l’art vivant et accessible. Au fil d’un parcours artistique, visiteurs et amateurs d’art pourront explorer une grande diversité de pratiques édition, installations, arts graphiques, photographie, sculpture, peinture et dessin.

Une belle occasion de célébrer la créativité et de soutenir la scène artistique au cœur d’un village de caractère ! .

Le Bourg Clécy 14570 Calvados Normandie

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English : Balad’Art 2026 Le Marché de l’Art en Suisse Normande

Balad’Art 2026 8th edition, the Art Market in Suisse Normande

L’événement Balad’Art 2026 Le Marché de l’Art en Suisse Normande Clécy a été mis à jour le 2026-05-03 par OT Suisse Normande